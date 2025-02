Messerangriff - drei junge Männer werden schwer verletzt

Konstanz (dpa/lsw) - Drei junge Männer sind in Konstanz bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die 17, 18 und 19 Jahre alten Jugendlichen und Männer in der Nacht zum Sonntag mit drei Mädchen in der Fußgängerzone unterwegs. Einer Sprecherin zufolge war die Gruppe in einer Bar gewesen und vermutlich auf dem Heimweg, als zwei unbekannte Männer von hinten an sie herantraten und die Mädchen beleidigten.