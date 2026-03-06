Messerangriff in Moschee - Täter auf der Flucht
Nach einem Messerangriff in einer Moschee sucht die Polizei einen flüchtigen Täter. Was aktuell bekannt ist.
Backnang (dpa) - Ein Mann hat in einer Moschee in Backnang (Rems-Murr-Kreis) einen 24-Jährigen mit einem Messer verletzt. Der Angreifer flüchtete, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Opfer wurde nach Angaben aus Sicherheitskreisen in den Oberschenkel gestochen. Der Hintergrund der Tat nordöstlich von Stuttgart war zunächst vollkommen unklar. Eine Fahndung nach dem Täter verlief zunächst negativ.
Er soll etwa 175 Zentimeter groß sein, eine schwarz-weiße Jacke und einen dunklen Jogginganzug tragen. Seine Haare seien lockig. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Verletzungsgrad war zunächst unbekannt.