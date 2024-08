Nachtflüge

Messflugzeug nachts am Frankfurter Flughafen im Einsatz

In der Nacht sind keine An- und Abflüge am Frankfurter Airport erlaubt. Doch zum Ende der Woche soll dort ein Messflugzeug zwischen 23.00 und 3.00 Uhr unterwegs sein, um wichtige Signale zu prüfen.