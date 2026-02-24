Metalldiebe stehlen zahlreiche Grabdekorationen
Mehr als 50 Anzeigen gehen binnen weniger Tage bei der Polizei ein, weil metallische Gegenstände von Gräbern gestohlen wurde. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.
Kappelrodeck/Seebach (dpa/lsw) - Metalldiebe haben in den vergangenen Tagen auf drei Friedhöfen im Ortenaukreis Dutzende Bronzestatuen, Kreuze und weitere metallische Gegenstände gestohlen. Seit Freitag seien bei der Polizei insgesamt 55 Anzeigen wegen Diebstahls oder versuchten Diebstahls eingegangen, teilte die Behörde mit.
Betroffen sind zwei Friedhöfe in Kappelrodeck und einer in Seebach. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt und bitten Zeugen um Hinweise.