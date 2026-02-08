Final4 in Frankfurt

MHC-Herren verpassen deutschen Hallenhockey-Titel

Die Herren des Mannheimer HC warten nun schon seit zwei Jahren auf ihren nächsten blauen Meisterwimpel im Hallenhockey. Im Finale von Frankfurt verlor der MHC knapp den UHC Hamburg.

Nationalspieler Luis Holste (r) erzielte das zwischenzeitliche 4:4 für den MHC. Foto: Gregor Fischer/dpa
Nationalspieler Luis Holste (r) erzielte das zwischenzeitliche 4:4 für den MHC.

Frankfurt/Main (dpa/sw) - Die Herren des Mannheimer HC haben ihren vierten Hallenhockey-Titel verpasst. Der Südzweite der Bundesliga-Vorrunde verlor das Finale in Frankfurt/Main mit 4:5 (1:3) gegen den Uhlenhorster HC. Den Siegtreffer für den UHC besorgte vor 4112 Zuschauern Constantin Staib in der 58. Minute. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zuvor hatte der MHC einen 2:4-Rückstand durch einen Doppelpack von Tim Seagon und Luis Holste (57.) noch ausgeglichen. Jan Wentscher (6.) hatte vorher zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich getroffen, ehe Peer Hinrichs (37.) auf 2:3 verkürzte. Letztmals Meister waren die Nordbadener 2024.

«Man darf natürlich nicht so in Rückstand geraten. Aber wir wussten, dass wir zurückkommen können», sagte Mannheims Nationalspieler Holste. «Wir haben alles auf dem Platz gelassen und können uns nichts vorwerfen.»

MHC-Damen und TSVMH-Herren verlieren im Halbfinale

In den Halbfinal-Duellen am Samstag hatte der MHC nach einem 5:5 in der regulären Spielzeit mit 1:0 im Penaltyschießen gegen Uhlenhorst Mülheim gewonnen. Südchampion TSV Mannheim Hockey verlor hingegen nach einem 3:3 nach 60 Minuten im Shootout mit 3:4 gegen den UHC. Die MHC-Damen waren zuvor als Titelverteidiger mit 3:5 am neuen deutschen Meister Düsseldorfer HC gescheitert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hallenhockey-Herren werden Vierter bei Heim-EM
Medaille verpasst

Hallenhockey-Herren werden Vierter bei Heim-EM

Die deutschen Hallenhockey-Herren haben die angepeilte Titelverteidigung bei der Heim-EM in Heidelberg verpasst. Auch mit einer Medaille wird es nichts.

11.01.2026

Erster Spatenstich für neues Hockey-Großfeld in Weinheim
Millionenschweres Herzensprojekt

Erster Spatenstich für neues Hockey-Großfeld in Weinheim

Die TSG Weinheim baut mit Unterstützung des AC und zahlreicher Helfer ein Hockey-Großfeld. Die Kosten sinken dank gebrauchten Kunstrasens – doch ein sechsstelliger Betrag fehlt noch.

25.11.2025

Deutsche Hockey-Frauen sind wieder Hallen-Europameister
Hallenhockey

Deutsche Hockey-Frauen sind wieder Hallen-Europameister

Rekordchampion Deutschland sichert sich bei der Hallenhockey-EM in Berlin den 17. Titel. Die Gastgeberinnen setzen sich im Finale gegen Polen durch.

11.02.2024

Deutsche Hockey-Frauen erreichen das Finale der Hallen-EM
Hockey

Deutsche Hockey-Frauen erreichen das Finale der Hallen-EM

Die deutschen Hockey-Frauen stehen erneut im Finale der Hallen-EM. Nach einem 7:0 im Halbfinale gegen Österreich können sie nun im Endspiel gegen Polen ihren Titel verteidigen.

10.02.2024

Damen Feldhockey Bundesliga

Mannheimer Damen sind erstmals Feldhockey-Meister

04.06.2023