Mietfrei wohnen für Content: Marburger WG zeigt Studi-Alltag

Marburg (dpa/lhe) - Mietfrei in einem Haus wohnen und in den sozialen Medien das echte Leben einer Studi-WG teilen: Das ist der Deal, den vier junge Menschen mit ihrer Hochschule eingegangen sind. Im April sind Ali, Hannes, Litti und Toni in die «Marburg-WG» eingezogen, eine Marketing-Aktion der Philipps-Universität.

Die vier leben als Content-Creator zusammen und zeigen auf Social Media ihren Alltag. «Als Gegenleistung für ihre Inhalte wohnen sie mietfrei in dem von der Universität zur Verfügung gestellten Haus», erklärt die Hochschule. «Von ihnen wird erwartet, regelmäßig Video-Content zu produzieren und Momentaufnahmen aus dem Studium in Marburg zu teilen.»

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Die Idee dahinter: Ein «Peer-to-Peer-Ansatz», also die Kommunikation unter Gleichrangigen, sei glaubwürdiger als eine inszenierte Werbekampagne, findet die Hochschule. Das Projekt ist zunächst auf ein Jahr angelegt. Die Hochschule erhofft sich «spontane Momente, ehrliche Einblicke und Geschichten direkt aus dem Studi-Leben».

Eingezogen sind: Toni, der im zehnten Semester Jura studiert, Ali, zweites Semester Lehramt Sport und Biologie, Litti, viertes Semester Medienwissenschaft und Soziologie, und Hannes, der im vierten Semester Politik- und Medienwissenschaft studiert.