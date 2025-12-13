Wetter Milder und trüber Wochenausklang in Hessen Erst am Montag winken wieder sonnigere Phasen. Es bleibt bei recht milden Temperaturen. 13.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Thomas Warnack/dpa Der Spaziergang am Wochenende dürfte vielerorts in Hessen von Nebel begleitet werden. (Archivfoto) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite