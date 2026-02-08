Mildere Temperaturen zum Wochenstart in Hessen
Milderes Wetter mit Wolken und Regen erwartet die Hessen in den kommenden Tagen. Zur Wochenmitte sind auch wieder zweistellige Temperaturen möglich.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Start in die neue Woche bringt in Hessen Wolken, Nebel und steigende Temperaturen. Am Montag werde es vielfach bedeckt oder nebelig trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Es gebe keine Niederschläge. Die Temperaturen steigen auf bis zu 3 Grad im Norden und 7 Grad im Süden.
Der Dienstag wird nach Auflösung örtlicher Nebelfelder meist wolkig, die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu 9 Grad. Im Tagesverlauf ziehe von Süden her Regen auf. Noch eine Spur milder werde der Mittwoch mit bis zu 11 Grad. Es sei dann meist bedeckt, zeitweise könne es schauerartigen Regen geben.