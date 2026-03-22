Milieu-Beobachterinnen sehen Bahnhofsviertel im Wandel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Prostitution im Frankfurter Bahnhofsviertel hat sich nach Beobachtungen von Milieu-Kennerinnen gewandelt - speziell seit der Corona-Pandemie. Die Laufhäuser seien leerer, viele Treffen würden inzwischen online angebahnt, sagt die Geschäftsführerin des diakonischen PX Sozialwerks, Laura Wuttke. Die Frauen arbeiteten in Hotels oder privaten Wohnungsbordellen. Beraterinnen des Sozialwerks sind regelmäßig im Viertel unterwegs, sie betreuen Frauen in Armuts- und prekärer Prostitution.

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Auch die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle FIM - Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. - bieten Prostituierten im Bahnhofsviertel soziale Unterstützung an, kennen sich aus im Milieu. Die stellvertretende Geschäftsführerin Encarni Ramírez Vega sagt, inzwischen blieben in den Laufhäusern viele Zimmer unbesetzt. Auch sie hat beobachtet, dass sich die Prostitution in Hotels, Wohnungen und in den digitalen Raum verlagere.