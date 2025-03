Miller-Verlängerung beim KSC: «Sehr, sehr gutes Zeichen»

Karlsruhe (dpa/lsw) - Coach Christian Eichner vom Karlsruher SC wertet die Vertragsverlängerung des langjährigen Torwart-Trainers Markus Miller als Indiz für die positive Atmosphäre im Club. «Dass jeder Trainer sein Ja gegeben hat, zeigt, dass die Stimmung hier sehr, sehr gut ist. Dass die Menschen alle sehr, sehr gerne jeden Tag zur Arbeit kommen», sagte Eichner vor dem Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00/Sky) bei Hertha BSC. «Es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass Markus an Bord bleibt.»