Durchsuchungen

Millionenbetrug durch Schwarzarbeit?

Falsche Rechnungen, Bargeld - und schließlich Betrug? Der Zoll ist gegen Schwarzarbeit vorgegangen. Diese Bundesländer sind betroffen.

Der Zoll geht gegen Schwarzarbeit vor. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa
Der Zoll geht gegen Schwarzarbeit vor. (Symbolbild)

Schweinfurt (dpa) - Mit Durchsuchungen in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen sind Zoll und Staatsanwaltschaft gegen mutmaßliche Schwarzarbeit vorgegangen. Im Raum stehe ein Schaden von rund 1,9 Millionen Euro - dieses Geld soll den Sozialkassen durch «Kick-Back-Zahlungen» im Ausbaugewerbe entgangen sein, teilten die Staatsanwaltschaft Würzburg und das Hauptzollamt Schweinfurt mit.

Bild

Die Vorwürfe richteten sich gegen eine «südosteuropäische Tätergruppierung», die verdächtigt werde, ein illegales System für Schwarzlohn-Zahlungen betrieben zu haben. Die Beschuldigten führen demnach einen Handwerkerbetrieb am bayerischen Untermain. 

Akten, Laptops, Smartphones

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Etwa 200 Kräfte waren im Einsatz, um 19 Wohn- und Geschäftsräume zu durchsuchen. Sie hätten Beweise sichergestellt, hieß es weiter - etwa Geschäftsunterlagen in Papierform und auch elektronische Datenträger, Smartphones und Laptops. Diese Daten müssten ausgewertet werden. Es gilt die Unschuldsvermutung. 

Bild

Und so funktionieren die «Kick-Back-Zahlungen» nach Angaben von Zoll und Staatsanwaltschaft in der Regel: Schein- oder Servicefirmen stellen demnach Rechnungen für Leistungen aus, die in der Realität nie erbracht wurden. Offiziell werden die Rechnungen per Überweisung bezahlt. Somit können die Zahlungen in der Buchhaltung als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. 

Das Geld werde von Hintermännern der Servicefirmen in bar abgehoben. Nach Abzug einer Provision bekomme der Auftraggeber das Geld zurück. So entstehe Schwarzgeld, das wieder genutzt werde, um Arbeitnehmer illegal zu bezahlen und dabei keine Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge abzuführen, erläuterten Zoll und Staatsanwaltschaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zoll geht gegen Schwarzarbeit vor - Sechs Männer verhaftet
Wirtschaftskriminalität

Zoll geht gegen Schwarzarbeit vor - Sechs Männer verhaftet

Durch Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung sollen mehrere Unternehmen aus der Logistikbranche den Staat um 34 Millionen Euro geprellt haben. Nun schlug der Zoll zu.

16.04.2026

Millionenbetrug durch Schwarzarbeit: Gastronom festgenommen
Betrug im großen Stil

Millionenbetrug durch Schwarzarbeit: Gastronom festgenommen

Ein Gastronom steht im Verdacht, Sozialkassen um mehr als eine Million Euro betrogen zu haben. Wie der Zoll auf seine Spur kam und welche Konsequenzen sich für den mutmaßlichen Betrüger ergeben.

13.04.2026

Verdacht auf Millionenbetrug im Sicherheitsgewerbe
Durchsuchungen

Verdacht auf Millionenbetrug im Sicherheitsgewerbe

Durchsuchungen an fast 20 Orten: Sechs Verdächtigen wird vorgeworfen, mit einem Kettenbetrug mehr als 3,1 Millionen Euro Schaden angerichtet zu haben. Ein Haftbefehl wurde vollstreckt.

25.02.2026

Durchsuchungen in sieben Bundesländern wegen Schwarzarbeit
Möglicher Millionenschaden

Durchsuchungen in sieben Bundesländern wegen Schwarzarbeit

Es geht um ein Firmennetzwerk, das aufgebaut wurde, um Arbeitsverhältnisse zu verschleiern und Sozialversicherungsbeiträge zu hinterziehen. Nun durchsucht der Zoll 40 Objekte.

17.07.2025

Finanzen

Zoll zerschlägt Schwarzarbeit-Netzwerk: Zehn Verhaftungen

Im Kampf gegen Schwarzarbeit durchsuchen hunderte Zollbeamte 90 Gebäude in mehreren Bundesländern. Neun Männer und eine Frau aus dem Rhein-Main-Gebiet werden verhaftet.

21.02.2024