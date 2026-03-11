Millionenschaden - Ermittler nehmen Computer-Betrüger fest

Reutlingen (dpa) - Die Polizei ist nach jahrelangen Ermittlungen einer Bande von Computerbetrügern auf die Spur gekommen. Experten für Computerbetrug hätten drei Tatverdächtige identifiziert, teilte das für die Ermittlungen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hechingen mit. Der mutmaßliche Kopf der Bande, ein 36-Jähriger, sei in Frankreich festgenommen worden und sitze inzwischen in Untersuchungshaft.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Gegen zwei 42 Jahre alte mutmaßliche Mittäter aus Rheinland-Pfalz seien Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt worden. Beide seien nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bande mit sogenannten Phishing-Mails Zugangsdaten für Online-Banking oder Mobilfunkkonten der Opfer abgriff. Von den Konten der Opfer sollen die Tatverdächtigen dann zunächst unbemerkt Geld abgebucht und auf gefälschte Kryptowährungskonten übertragen haben. Für die Überweisungen soll die Bande auch Verifizierungsverfahren manipuliert haben.