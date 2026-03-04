Feuerwehreinsatz

Millionenschaden nach Brand in Lackierbetrieb

Ein Funkenflug bei Schweißarbeiten löst einen Großbrand aus. Die Mitarbeiter des Betriebs versuchen noch vergeblich, das Feuer zu löschen. Der Schaden ist enorm.

Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Brands. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Brands. (Symbolbild)

Böblingen (dpa/lsw) - In einem Lackier- und Karosseriebetrieb in Böblingen ist bei einem Brand ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten bei Schweißarbeiten am Morgen in einer Lackierkabine Funken in die Abzugsanlage und entzündeten diese, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin schlugen in der Halle des Betriebs Flammen aus einem Kamin. 

Die Mitarbeiter des Betriebs versuchten zunächst, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, konnten das Feuer jedoch nicht löschen. Die Feuerwehr übernahm schließlich die Löscharbeiten. 

Einer Polizeisprecherin zufolge wurde die Lackierkabine durch Feuer und Ruß vollständig beschädigt, was den hohen Schaden erklärt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

