Millionenschaden nach Brand in Lackierbetrieb

Böblingen (dpa/lsw) - In einem Lackier- und Karosseriebetrieb in Böblingen ist bei einem Brand ein Schaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten bei Schweißarbeiten am Morgen in einer Lackierkabine Funken in die Abzugsanlage und entzündeten diese, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin schlugen in der Halle des Betriebs Flammen aus einem Kamin.