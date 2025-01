Millot über Gerüchte: «Denke nicht von Sommer bis Sommer»

Stuttgart (dpa) - Enzo Millot möchte sich vor dem richtungsweisenden Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain nicht mit den Wechselgerüchten um seine Person beschäftigen. «Mein Vertrag läuft bis 2028, ich bin Spieler des VfB Stuttgart und da gibt es große Ziele, die wir haben», sagte der Franzose vor dem Heimspiel am heutigen Abend (21.00/DAZN), bei dem beiden Teams wohl schon ein Unentschieden zum Erreichen der Playoffs reichen dürfte. «Ich denke da jetzt nicht von Sommer bis Sommer, sondern ich denke an die Ziele des Vereins und an das Spiel.»