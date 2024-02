Mindestens 18 Menschen sterben beim Baden

Wiesbaden (dpa) - In Hessen sind im vergangenen Jahr mindestens 18 Menschen ertrunken. Das waren vier mehr als im Jahr 2022, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Fast alle Ertrunkenen (16) waren Männer, wie bereits im Jahr zuvor ertranken die meisten Menschen (13) in einem Fluss oder einem See. In einem Bach und einem Teich kamen 2023 jeweils zwei Menschen ums Leben. Einen Badetoten gab es in einem Schwimmbad. Die DLRG appellierte mit Blick auf die nächste Badesaison, «die Freizeit an bewachten Badestellen zu verbringen». Vier der Betroffenen waren zwischen 11 und 15 Jahre alt gewesen. Die meisten Badetoten (5) waren im Mai verzeichnet worden.