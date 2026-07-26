Mindestens 500.000 Euro Schaden nach Scheunenbrand
Über mehrere Stunden sind Feuerwehrleute mit dem Löschen einer Scheune beschäftigt. Durch die Flammen entstand ein sehr hoher Schaden.
Sauldorf (dpa/lsw) - Beim Brand einer Scheune in Sauldorf (Kreis Sigmaringen) ist hoher Sachschaden entstanden. Ermittler schätzten den Schaden auf einen Wert zwischen 500.000 und einer Million Euro. Die Scheune mit Strohballen und zwei Anhängern war in der Nacht aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute waren bis in die Morgenstunden mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte die Bevölkerung in der Nähe aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.