Kriminalität

Mindestens vier Menschen bei großer Schlägerei verletzt

In Darmstadt kommt es zu einer Schlägerei, viele Menschen sollen daran beteiligt sein. Die Polizei ist im Großeinsatz und ermittelt wegen mutmaßlichen Landfriedensbruchs.

Mehr als 50 Menschen kontrollierten die Beamten in der Nacht. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Mehr als 50 Menschen kontrollierten die Beamten in der Nacht. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine Schlägerei mit vielen Beteiligten hat in Darmstadt für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Die Beteiligten hätten mit der Schlägerei die Öffentlichkeit gefährdet, sagte ein Polizeisprecher, nun werde daher wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt. Mindestens vier Männer im Alter von 20 bis 29 Jahren seien verletzt und vom Rettungsdienst versorgt worden, teilte die Polizei mit. Einer von ihnen sei zudem in ein Krankenhaus gebracht worden.

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Wie viele Menschen genau an der Schlägerei in der Nacht zum Samstag beteiligt waren, sei noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten kontrollierten demnach mehr als 50 Menschen, laut dem Sprecher handelte es sich dabei aber mehrheitlich um Zeugen. Einige Beteiligte seien bereits in ihren Fahrzeugen geflüchtet gewesen, nach ihnen werde noch gefahndet.

Laut der Mitteilung wird auch ermittelt, ob es sich bei den Beteiligten um rivalisierende Fußballfans handelte oder die Schlägerei mit solchen in Verbindung steht. Warum es zu der Schlägerei kam, sei bislang nicht klar, sagte der Sprecher. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

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