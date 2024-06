Minischwein eingefangen: Jetzt steht Quarantäne an

Egelsbach/Langen (dpa/lhe) - Erfolg für die Tierrettung in Südhessen: Ein frei laufendes Minischwein ist im Landkreis Offenbach eingefangen worden und kommt jetzt vorsichtshalber mit Blick auf die Afrikanische Schweinepest erst einmal in Quarantäne. Das Tier werde auch auf das ASP-Virus beprobt, sagte eine Sprecherin des Landkreises der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.