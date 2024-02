Minister Mansoori kündigt Reform des Vergabegesetzes an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) hat eine Reform des hessischen Vergabegesetzes angekündigt. «Wir stärken Tariftreue, bauen Bürokratie ab, schaffen fairen Wettbewerb aus Respekt gegenüber guter Arbeit und guten Unternehmen», sagte er am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Das Land müsse mit gutem Beispiel vorangehen, erläuterte der Minister. «Wir wollen in Zukunft diejenigen Unternehmen stärken, die faire Löhne zahlen.»