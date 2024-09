Minister Poseck sieht Auffanglager an Grenzen kritisch

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen positiv bewertet, aber Kritik im Detail geübt. Die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) jüngst angeordneten Grenzkontrollen vom 16. September an seien «ein wichtiger Schritt für mehr Kontrolle über das Migrationsgeschehen», sagte Poseck in einer Debatte über innere Sicherheit im Wiesbadener Landtag. Die von der Bundesregierung ins Gespräch gebrachten «Auffanglager an Grenzen» sehe er jedoch kritisch.