Altersbegrenzung

Minister: Social-Media-Verbot für Jugendliche muss kommen

Australien, Frankreich, Dänemark: Andere Länder haben Altersgrenzen für Social Media eingeführt oder auf den Weg gebracht. Warum Hessens Kultusminister auch für Deutschland rasches Handeln verlangt.

«Wir brauchen eine sinnvolle Altersbegrenzung», fordert Schwarz für Social-Media-Accounts. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
«Wir brauchen eine sinnvolle Altersbegrenzung», fordert Schwarz für Social-Media-Accounts. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Dem unkontrollierten Konsum sozialer Medien von Jugendlichen sollte nach Forderungen des hessischen Kultusministers Armin Schwarz (CDU) rasch ein wirksamer Riegel vorgeschoben werden. «Wir dürfen auch in Deutschland nicht tatenlos zusehen, wie sich die ausufernde Nutzung von Social Media weiter so negativ auf Psyche, Selbstwertgefühl und Denkfähigkeit junger Menschen auswirkt», erklärte er in Wiesbaden und verwies auf altersbezogene Social-Media-Verbote in anderen Ländern.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Wir brauchen eine sinnvolle Altersbegrenzung», forderte Schwarz. Australien mache mit 16 Jahren gute Erfahrungen, Frankreich peile 15 Jahre an und Österreich denke über 14 Jahre nach. «Das sind alles Varianten, über die wir schnell sprechen müssen», ergänzte der Kultusminister. Von fundamentaler Bedeutung sei die garantierte Altersüberprüfung der Anbieter bei den Accounts. Anders als bei den Smartphone-Regelungen in hessischen Schulen müsste ein allgemeines Social-Media-Verbot mit Altersbeschränkung bundeseinheitlich per Gesetz geregelt werden.

Minister: Deutschland sollte nicht auf EU-Regelungen warten

«Für eine moderne, leistungsfähige, digitale Gesellschaft von morgen brauchen wir starke und verantwortungsbewusste junge Menschen, die nicht durch einen unkontrollierten Konsum sozialer Medien, durch Hass, Gewalt und Extremismus im digitalen Raum schweren Schaden nehmen», argumentierte Schwarz. «Wir brauchen in Deutschland endlich eine bessere Regelung und dürfen nicht darauf warten, bis die europäische Gesetzgebung mit dem Digital Services Act vielleicht angepasst wird.»

Andere Länder haben Altersgrenzen für Social Media eingeführt oder auf den Weg gebracht. (Symbolbild) Foto: Alicia Windzio/dpa
Andere Länder haben Altersgrenzen für Social Media eingeführt oder auf den Weg gebracht. (Symbolbild)

Die französische Nationalversammlung hatte vergangene Woche für ein Nutzungsverbot sozialer Netzwerke für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren gestimmt. Sollte das Gesetz in Frankreich endgültig verabschiedet werden, wäre Deutschlands Nachbar eines der ersten Länder, das derart restriktive Vorgaben für Minderjährige einführt. 

In Australien dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren seit Kurzem keine eigenen Social-Media-Konten mehr auf vielen großen Plattformen haben. In Großbritannien stimmte das Oberhaus in der vergangenen Woche ebenfalls für ein Social-Media-Verbot bis 16 Jahre, das jetzt noch durch das Unterhaus muss. In Dänemark verständigte sich die Regierung mit der Opposition darauf, eine nationale Altersgrenze von 15 Jahren für den Zugang zu bestimmten sozialen Medien einzuführen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Australien: Social-Media-Aus für Kinder zeigt Wirkung
4,7 Millionen Konten gesperrt

Australien: Social-Media-Aus für Kinder zeigt Wirkung

Australien zieht erste Bilanz: Nach dem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige wurden bereits fast fünf Millionen Accounts gelöscht. Die Regierung feiert - aber es gibt auch eine Klage.

16.01.2026

Australien weitet Social-Media-Verbot für Kinder aus
Auch Reddit betroffen

Australien weitet Social-Media-Verbot für Kinder aus

«Wertvolle Zeit» statt endloses Scrollen: In Australien sind ab 10. Dezember die meisten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren tabu. Jetzt trifft es auch Reddit und Kick.

24.11.2025

Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien
Altersnachweise gefordert

Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien

In Australien sind ab 10. Dezember die meisten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Snapchat will nun bei Hunderttausenden Usern das Alter verifizieren.

24.11.2025

Dänemark plant Mindestalter für Social Media
Soziale Medien

Dänemark plant Mindestalter für Social Media

Jugendliche in Dänemark sollen erst mit 15 die sozialen Netzwerke nutzen dürfen. Mit Sondergenehmigung der Eltern soll der Gebrauch aber auch schon etwas früher möglich sein.

07.11.2025

Bundesjustizministerin: Klare Altersgrenze für Social Media
Schutz für Kinder

Bundesjustizministerin: Klare Altersgrenze für Social Media

Kinder und Jugendliche sollen im Netz nicht mit verstörenden Darstellungen konfrontiert werden. Doch Eltern wissen, dass das viel zu häufig geschieht. Das Thema beschäftigt auch Politikerinnen.

08.06.2025