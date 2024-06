Ministerin: Ein Viertel der Haushalte hat Glasfaseranschluss

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rasantes Internet: Mehr als ein Viertel aller 3,1 Millionen Haushalte in Hessen haben inzwischen laut Digitalministerin Kristina Sinemus einen Glasfaseranschluss. Von Ende 2022 bis Ende 2023 habe sich dieser Anteil um 10 Prozentpunkte auf mehr als 26 Prozent gesteigert, teilte die CDU-Politikerin am Donnerstag am Rande des 14. sogenannten Gigabitgipfels mit Experten in Wiesbaden mit. Dabei bezog sich Sinemus auf Glasfaserleitungen, die nicht schon am Verteilerkasten enden, sondern an Gebäuden selbst. Ziel sei ein flächendeckender Glasfaserausbau bis 2030 in Hessen.