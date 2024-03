Ministerin ermutigt Betrugsopfer zur Anzeige

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens neue Familienministerin Diana Stolz (CDU) will Betrugsmaschen, die speziell auf Senioren abzielen, aus der Tabuzone holen und potenzielle Opfer besser aufklären. «Es ist ja leider so, dass manches Opfer sich scheut, eine Tat zur Anzeige zu bringen, weil das so unangenehm ist», sagte die Ministerin in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Als Beispiel nannte sie Telefonbetrügereien wie den Enkeltrick oder Schockanrufe.