Ministerpräsident Rhein: Iran großer Terror-Finanzierer
Nach neuen Angriffen auf den Iran äußert sich der hessische Regierungschef deutlich: Die dortige Regierung habe Proteste brutal niedergeschlagen und bedrohe den Frieden in der gesamten Region.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach Beginn des israelisch-amerikanischen Angriffs auf den Iran hat der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die dortige Führung als diktatorisch, verbrecherisch und einen der größten Finanzierer des internationalen Terrorismus bezeichnet. In den vergangenen Monaten seien der friedliche Protest der eigenen Bürgerinnen und Bürger brutal niederschlagen und Tausende ermordet worden, erklärte Rhein in Wiesbaden.
Der Iran bedrohe permanent den Frieden in der gesamten Region. «Die derzeitigen Machthaber dürfen niemals in den Besitz von Atomwaffen kommen», fügte der Ministerpräsident hinzu. Die Erklärung wurde auch auf X veröffentlicht.
Israel und die USA hatten am Morgen neue Angriffe auf den Iran begonnen, Teheran attackierte darauf unter anderem Israel.