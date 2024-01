Minusgrade: Bisher kälteste Nacht in diesem Winter

Offenbach (dpa/lhe) - Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist die bisher kälteste in Hessen in diesem Winter gewesen. Rekordtiefstwerte gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach nicht, landesweit war es allerdings «knackig kalt» mit Dauerfrost.