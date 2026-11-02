Wetterbericht

Minusgrade und überfrierende Nässe: Wo Glättegefahr besteht

Nach den Herbstferien startet die neue Woche frostig. Warum Pendler im Berufsverkehr ebenso aufpassen sollten wie Fußgänger. Und in welchen Gegenden es stürmisch werden könnte.

Überfrierende Nässe ist nicht ausgeschlossen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Überfrierende Nässe ist nicht ausgeschlossen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts von Temperaturen unter dem Gefrierpunkt könnte es am Morgen stellenweise glatt sein auf den Straßen in Baden-Württemberg. Vielerorts im Südwesten sollten die Tiefstwerte laut dem Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) um minus 1 Grad liegen - auch in der folgenden Nacht. «Dabei ist in der Nacht zum Montag vereinzelt Glätte durch überfrierende Nässe nicht ausgeschlossen», hieß es weiter.

Nebel und Dauergrau

Laut der Vorhersage des DWD bleibt es an der Donau und in weiten Teilen Oberschwabens im Tagesverlauf lange trüb durch Nebel und Hochnebel. Sonst zeige sich abschnittsweise die Sonne. Die Höchstwerte liegen den Angaben nach zwischen 4 Grad im Dauergrau und 10 Grad am Oberrhein. Auf dem Feldberg seien stürmische Böen zu erwarten. 

In der Nacht zum Dienstag bleibt es den Fachleuten zufolge gering bewölkt. In den Niederungen bilde sich jedoch häufiger Nebel oder Hochnebel. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen 3 und minus 2 Grad. In den Kammlagen des Schwarzwalds sollen starke bis stürmische Böen wehen.

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Mancherorts Höchsttemperaturen um 4 Grad

Je nach Sonnenschein könnten die Höchstwerte im Tagesverlauf dann zwischen 3 und 10 Grad liegen. Der Wind soll mäßig aus Nordost wehen, in Böen gebietsweise stark, im Hochschwarzwald stürmisch. 

In der Nacht zum Mittwoch breiten sich laut der Prognose verbreitet wieder Nebel oder Hochnebel aus. Die Temperaturen dürften auf bis minus 1 Grad sinken. In den Gipfellagen des Schwarzwalds bleibe es stürmisch.

Am Mittwoch trübe Nebel weiterhin die Sicht, die Sonne zeige sich aber wohl mancherorts. Im Bergland und unter Hochnebel steigen die Temperaturen laut Vorhersage nur auf etwa 4 Grad. Am nördlichen Oberrhein mit Sonne sind bis 10 Grad möglich. Der Wind wehe mäßig, in den Kammlagen stark böig.

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