Missbrauchsverdacht Kitas: Ermittlungen eingestellt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchsvorwürfen in Frankfurter Kindertagesstätten eingestellt. Es habe sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben, sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch. Zehn Strafanzeigen waren im vergangenen Jahr eingegangen, sie richteten sich gegen sieben Erzieher in sieben Kitas.