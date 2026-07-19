Missglückte Reparatur: Senior hängt in Fensterspalt fest
Ein kurioser Notruf erreicht die Polizei in der Nacht. Ein junger Mann findet einen Senior, der mit dem Kopf in einem Fensterspalt steckt.
Balingen (dpa/lsw) - Ein 87-jähriger Mann ist bei Balingen (Zollernalbkreis) stundenlang mit dem Kopf in einem Fensterspalt eingeklemmt gewesen - und das mitten in der Nacht. Nach Polizeiangaben blieb er unverletzt.
Demnach hatte der Mann versucht, das Fenster zu reparieren und war dabei mit dem Kopf eingeklemmt worden. Nach etwa drei Stunden in der Position entdeckte ein 21-Jähriger den Senior zufällig und half ihm, sich zu befreien.