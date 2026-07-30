Mission Übergang bei Bodensee Philharmonie - mit Fehlmann

Konstanz (dpa) - Der langjährige Chef der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Beat Fehlmann, hat eine befristete Aufgabe bei der Bodensee Philharmonie übernommen. «Ich begleite in Konstanz die künstlerische Planung, die Vorbereitung der nächsten Leitungsentscheidungen und den Transformationsprozess», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich nicht um eine Rückkehr als Intendant - den Posten hatte Fehlmann einst inne -, sondern um eine klar umrissene Unterstützung in einer Übergangsphase.

Die Aufgabe sei bis längstens zum Ende der Saison 2026/27 angelegt. Die operative Verantwortung bleibe bei der Betriebsleitung. Seine Aufgabe sei, die Institution «nach innen zu stärken und nach außen zu vertreten» sowie wichtige Entscheidungen vorzubereiten, sagte der 52-Jährige. Seine Hauptverantwortung bleibe weiterhin bei der Musikakademie in Liechtenstein. Dort ist er künstlerischer Leiter.

Was er in Konstanz vorhat

An der Bodensee Philharmonie hat Chefdirigent Gabriel Venzago angekündigt, seinen Vertrag im kommenden Jahr auslaufen zu lassen. Intendant Hans-Georg Hofmann hatte überraschend seinen Vertrag vorzeitig zum Ende der aktuellen Spielzeit 2025/26 gekündigt.

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Fehlmann war von 2013 bis 2018 Intendant an der Philharmonie. Für die Übergangsphase brauche es jemanden, «der schnell arbeitsfähig ist, das Orchester und die politischen Rahmenbedingungen kennt», sagte der in Aarau in der Schweiz geborene Fehlmann. Die Anfrage sei «aus dem Umfeld der Stadt und der Bodensee Philharmonie» an ihn herangetragen worden.

Wie er seinen Nachfolger sieht