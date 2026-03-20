Verkehr

Mit drei Promille kaum vom Rad gekommen

Polizeikontrolle im Ostalbkreis: Ein Radfahrer kommt kaum von seinem Drahtesel runter – der Alkoholtest sorgt für Erstaunen.

Der Mann hatte nach Polizeiangaben Schwierigkeiten, von seinem Zweirad zu steigen. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa
Der Mann hatte nach Polizeiangaben Schwierigkeiten, von seinem Zweirad zu steigen. (Symbolbild)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein völlig betrunkener Radfahrer ist einer Polizeistreife in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) aufgefallen. Als die Beamten den Mann kontrollierten, hatte der 38-Jährige erhebliche Schwierigkeiten, von seinem Pedelec abzusteigen, wie die Polizei mitteilte. 

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Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von fast drei Promille bei ihm. Im Krankenhaus wurde ihm später noch Blut abgenommen.

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