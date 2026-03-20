Mit drei Promille kaum vom Rad gekommen
Polizeikontrolle im Ostalbkreis: Ein Radfahrer kommt kaum von seinem Drahtesel runter – der Alkoholtest sorgt für Erstaunen.
Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein völlig betrunkener Radfahrer ist einer Polizeistreife in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) aufgefallen. Als die Beamten den Mann kontrollierten, hatte der 38-Jährige erhebliche Schwierigkeiten, von seinem Pedelec abzusteigen, wie die Polizei mitteilte.
Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von fast drei Promille bei ihm. Im Krankenhaus wurde ihm später noch Blut abgenommen.