Mit E-Scooter auf Vandalismus-Tour - Wahlplakate beschädigt
Der Fall aus Rüsselsheim beschäftigt den polizeilichen Staatsschutz. Betroffen waren Plakate verschiedener Parteien.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Eine ganze Reihe an Wahlplakaten unterschiedlicher Parteien hat ein Unbekannter im südhessischen Rüsselsheim beschädigt. Die Person sei am Dienstagmorgen mit einem E-Scooter unterwegs gewesen und habe binnen kürzester Zeit rund 20 Plakate beschädigt oder abgerissen, teilte die Polizei in Darmstadt mit.
Der polizeiliche Staatsschutz des Präsidiums Südhessen in Darmstadt habe sich der Sache angenommen und suche nun nach Zeugen, die den Unbekannten, der einen schwarzen Kapuzenpullover getragen habe, beobachtet hätten.