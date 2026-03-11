Vor der Kommunalwahl

Mit E-Scooter auf Vandalismus-Tour - Wahlplakate beschädigt

Der Fall aus Rüsselsheim beschäftigt den polizeilichen Staatsschutz. Betroffen waren Plakate verschiedener Parteien.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Eine ganze Reihe an Wahlplakaten unterschiedlicher Parteien hat ein Unbekannter im südhessischen Rüsselsheim beschädigt. Die Person sei am Dienstagmorgen mit einem E-Scooter unterwegs gewesen und habe binnen kürzester Zeit rund 20 Plakate beschädigt oder abgerissen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. 

Der polizeiliche Staatsschutz des Präsidiums Südhessen in Darmstadt habe sich der Sache angenommen und suche nun nach Zeugen, die den Unbekannten, der einen schwarzen Kapuzenpullover getragen habe, beobachtet hätten.

