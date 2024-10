Mit Feuer und Umzug: Bad Hersfeld feiert Lullusfest

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Vom 14. bis 21. Oktober wird in Bad Hersfeld wieder das Lullusfest gefeiert. Das laut Stadt älteste Volksfest Deutschland wurde erstmals im Jahr 852 erwähnt. Benannt wurde es nach dem Mainzer Erzbischof und Hersfelder Stadtgründer Lullus. Seitdem findet es immer in der Woche statt, in die der Todestag des Heiligen (16. Oktober) fällt.