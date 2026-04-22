Mit «Gedächtnis eines Goldfischs»: Kühnhackls Titel-Taktik

Mannheim (dpa) - Nationalspieler Tom Kühnhackl will seine Erfahrung von zwei Stanley-Cup-Siegen auch für die anstehende Finalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nutzen. «Einen kühlen Kopf und vielleicht auch das Gedächtnis eines Goldfischs» brauche es, sagte der Stürmer der Adler Mannheim vor der ersten von maximal sieben Partien gegen die Eisbären Berlin an diesem Freitag (19.30 Uhr). Was Kühnhackl damit meint: In der Finalserie geht es Schlag auf Schlag, man müsse die Dinge daher schnell abhaken.

Kühnhackl holte 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den Titel in der nordamerikanischen Profiliga NHL. «Natürlich kommen da noch Bilder in den Kopf», sagte der 34-Jährige. «Ich bin froh, dass ich Teil von so einem Spektakel sein durfte.» Er hoffe, dass er mit seiner Erfahrung von damals und seinen sportlichen Qualitäten nun auch den Mannheimern zum Titel verhelfen könne.

Olympia wegen Verletzung verpasst

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Kühnhackl steht seit 2023 in Mannheim unter Vertrag. In der laufenden Saison fiel er zwischenzeitlich lange wegen einer Oberkörperverletzung aus und verpasste deshalb auch die Olympischen Winterspiele in Italien im Februar.