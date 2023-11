Mit gefährlichen Ecstasy-Pillen gehandelt: Dealer angeklagt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der in größerem Stil mit Drogen gehandelt haben soll. Wie Sprecherin Diana Reichmann am Freitag mitteilte, wurden in der Wohnung des 40-Jährigen im Juni dieses Jahres unter anderem 7 Kilogramm Cannabis, 5,4 Kilogramm Amphetamine und knapp ein Kilogramm Kokain sichergestellt.