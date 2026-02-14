Mit Masken und Waffe: Männer rauben Friseursalon aus
Nach dem Überfall auf einen Friseursalon sucht die Kripo Tübingen Zeugen. Was über den Ablauf der Tat bislang bekannt ist.
Tübingen (dpa/lsw) - Mit einer Schusswaffe haben zwei Männer ein Friseurgeschäft in Tübingen überfallen. Die maskierten Täter seien am Freitagabend in den Salon gegangen und hätten Bargeld verlangt, teilte die Polizei mit. «Mit mehreren Geldscheinen» seien sie daraufhin geflüchtet.
Trotz einer anschließenden Fahndung mit einem Polizeihubschrauber und mehreren Streifen kamen sie bislang unerkannt davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Tübingen zu melden.