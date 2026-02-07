Fußball-Bundesliga

Mit Neuer und Kane: Bayern haben «Bock» auf Hoffenheim

Zweimal nacheinander hat der FC Bayern nicht gewonnen. Für Trainer Kompany ist es darum an der Zeit, im Spitzenspiel gegen Hoffenheim ein Zeichen zu setzen - und das mit «dem vollen Kader».

Bereit für das Topspiel: Harry Kane (l) und Manuel Neuer (r). (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Bereit für das Topspiel: Harry Kane (l) und Manuel Neuer (r). (Archivbild)

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany brennt darauf, nach einer intensiven Vorbereitung und mit «dem vollen Kader» im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim ein Zeichen der Stärke zu senden. «Die Energie im Training war top. Und wir haben diese Woche genossen», sagte Kompany nach zuvor sieben Pflichtspielen in 21 Tagen. Die letzten zwei davon konnte der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Bundesliga nicht gewinnen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Spitzenreiter um die in dieser Woche zeitweise erkrankten Manuel Neuer und Harry Kane fiebert darum der wegweisenden Kraftprobe am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit dem formstarken Tabellendritten entgegen. Und das nach einer kompletten Trainingswoche, «die wir genossen haben», wie Kompany hervorhob. 

In der Allianz Arena treffen die beiden besten Offensivreihen der Bundesliga aufeinander, was ein Fußball-Spektakel erwarten lässt. «Wir haben Bock auf das Spiel», sagte Kompany: «Wir haben immer gezeigt, wenn ein Gegner die Intensität bringen will, dann sind wir dabei. Das ist auch gut für die Fans.» 

Hoffenheim wie «Phoenix aus der Asche»

Sportvorstand Max Eberl ergänzte: «Wir haben Lust auf ein Spiel gegen die TSG, die in dieser Saison für mich die Überraschungsmannschaft ist. Sie kommen gerade wie Phoenix aus der Asche und haben eine sehr spannende Mannschaft gebaut. Wir wollen gewinnen.» 

Kompany blickt auch nicht unruhig auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund, der den Rückstand mit einem Sieg am Samstag beim VfL Wolfsburg sogar auf drei Punkte verkürzen könnte. «Ich bin nicht damit beschäftigt. Du musst in einer Tunnelphase sein, Spiel für Spiel, Schlag für Schlag.» Ende des Monats kommt es für die Münchner auswärts zum direkten Duell mit dem BVB.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brisantes Torwart-Duell im unerwarteten Topspiel wackelt
Fußball-Bundesliga

Brisantes Torwart-Duell im unerwarteten Topspiel wackelt

Manuel Neuer droht die erstaunliche Renaissance eines Spitzenspiels zu verpassen - und damit auch das Duell mit Nationaltorhüter Oliver Baumann. Ein anderer Bayern-Star meldet sich dagegen fit.

06.02.2026

Bayern-Chef lobt den «lieben Vincent»: Auf Heynckes' Spuren
Champions League

Bayern-Chef lobt den «lieben Vincent»: Auf Heynckes' Spuren

In seiner Bankett-Rede nach dem 5:1 gegen Pafos zieht Bayern-Boss Dreesen einen spannenden Vergleich zwischen zwei Trainern. Wiederholt sich etwas ganz Großes?

01.10.2025

Druck und Zweifel: Kompany bastelt am Pokalteam ohne Kane
Bundesliga-Topspiel

Druck und Zweifel: Kompany bastelt am Pokalteam ohne Kane

Ohne Superstürmer Harry Kane vergeben die Bayern im Klassiker beim BVB zu viele Großchancen. Der Top-Torjäger fehlt auch im Pokal-Kracher gegen den wiedererstarkten Meister. Das sorgt für Druck.

01.12.2024

Kompany zu Kane-Verletzung: «Wird eng» für Leverkusen-Spiel
Fußball-Bundesliga

Kompany zu Kane-Verletzung: «Wird eng» für Leverkusen-Spiel

Wie geht es Harry Kane? Der Stürmerstar des FC Bayern muss im Topspiel bei Borussia Dortmund früh ausgewechselt werden. Trainer Vincent Kompany rechnet nicht mit ihm im Pokal gegen Meister Leverkusen.

30.11.2024

Bayern setzen auf Villa-Kenner Kane - «Speziell» für Kompany
Champions League

Bayern setzen auf Villa-Kenner Kane - «Speziell» für Kompany

An den Mai 1982 denken Hoeneß und Rummenigge nicht gerne zurück. Damals gewinnt Aston Villa den Europapokal. Besonders wird das nächste Bayern-Spiel gegen die Engländer für Trainer und Torjäger.

01.10.2024