Mit Pistole und Messer im Linienbus: Mann leistet Widerstand
Eine Luftpistole steckt sichtbar im Hosenbund eines Fahrgastes. Die Polizei wird alarmiert. Bei der anschließenden Kontrolle leistet der 34-Jährige heftigen Widerstand.
Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Ein 34-Jähriger ist in Esslingen am Neckar mit einer Luftpistole und einem Messer in einem Linienbus gefahren und hat sich aggressiv gegen eine Kontrolle gewehrt. Nach Polizeiangaben mussten Beamte ihn zu Boden bringen und fesseln.
Demnach war der Mann am Mittwoch in einem Linienbus aufgefallen, weil er die Pistole sichtbar im Hosenbund trug. Nachdem er ausgestiegen war, hielt die Polizei ihn nach eigenen Angaben an und kontrollierte ihn. Bei der Kontrolle sei der 34-Jährige sofort aggressiv gewesen und habe sich geweigert, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten, weshalb die Beamten ihn zu Boden gebracht und gefesselt hätten. Dagegen habe er heftigen Widerstand geleistet.
Verletzt wurde dabei den Angaben zufolge niemand. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten die Luftpistole sowie ein Messer und stellten beides sicher, wie es hieß. Der Mann besaß demnach keine Erlaubnis zum Führen der Schusswaffe. Er wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.