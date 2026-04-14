Raser

Mit Tempo 117 statt 50 - Fahrverbot für 25-Jährigen droht

Erst 40, dann fast 70 Kilometer in der Stunde zu schnell: Ein 25-Jähriger wird von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Was ihm jetzt bevorsteht.

Die Polizei bemerkte einen Fahrer, der auf der Landstraße mit Tempo 140 unterwegs war. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei bemerkte einen Fahrer, der auf der Landstraße mit Tempo 140 unterwegs war. (Symbolbild)

Forchtenberg (dpa/lsw) - Weil er fast 70 Stundenkilometer zu schnell gefahren sein soll, muss ein 25-Jähriger mit einem Fahrverbot rechnen. Der junge Mann sei einer Polizeistreife zunächst auf einer Landstraße bei Forchtenberg (Hohenlohekreis) aufgefallen, teilten die Beamten mit. Dort sei er statt der erlaubten 100 Stundenkilometer mit Tempo 140 unterwegs gewesen. 

Als später nur noch 50 Kilometer pro Stunde erlaubt waren, fuhr der Mann mit 117 Sachen weiter. Danach wurde er angehalten. Nun muss der 25-Jährige neben einem Fahrverbot mit Punkten im Fahreignungsregister und einem Bußgeld von mehreren hundert Euro rechnen. An seinem Auto war zudem ein Bremslicht kaputt.

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