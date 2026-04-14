Mit Tempo 117 statt 50 - Fahrverbot für 25-Jährigen droht

Forchtenberg (dpa/lsw) - Weil er fast 70 Stundenkilometer zu schnell gefahren sein soll, muss ein 25-Jähriger mit einem Fahrverbot rechnen. Der junge Mann sei einer Polizeistreife zunächst auf einer Landstraße bei Forchtenberg (Hohenlohekreis) aufgefallen, teilten die Beamten mit. Dort sei er statt der erlaubten 100 Stundenkilometer mit Tempo 140 unterwegs gewesen.