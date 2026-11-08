Verkehr

Mit Tempo 80 auf dem E-Scooter - Polizei warnt

Tempo 80 statt der erlaubten 20 Kilometer pro Stunde: So war in Nordhessen ein getunter Elektroroller unterwegs. Und ein E-Scooter in Südhessen bringt es sogar auf Tempo 85. Kein Kavaliersdelikt.

Manche E-Scooter fahren schneller als erlaubt. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Manche E-Scooter fahren schneller als erlaubt. (Archivbild)

Offenbach/Eppertshausen/Bad Emstal (dpa/lhe) - Manipulierte E-Scooter können deutlich schneller fahren, als die Polizei erlaubt. Die hessische Polizei warnt vor den damit verbundenen Unfallgefahren und setzt auf Kontrollen, insbesondere im Umfeld von Schulen. Dabei gehe es nicht nur darum, Verstöße zu ahnden, sondern auch junge Verkehrsteilnehmer über die Risiken aufzuklären, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen.

Wie aufwendig es ist, Manipulationen an den Elektrorollern nachzuweisen, hängt laut Polizei von der Art des Eingriffs ab: Wurden an sichtbaren Bauteilen Veränderungen vorgenommen, ist das leichter festzustellen als Tuning mit Hilfe von Software. Zuletzt hatten zwei Fälle in Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) und Bad Emstal (Kreis Kassel) für Aufsehen gesorgt. Statt der erlaubten 20 Kilometer pro Stunde war in Nordhessen ein E-Scooter mit Tempo 80 unterwegs. Und in Südhessen stellte die Polizei einen Roller sicher, der bis zu 85 Kilometer pro Stunde schnell fahren konnte.

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