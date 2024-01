Mitinitiator der FDP-Mitgliederbefragung will neuen Kurs

Berlin/Kassel (dpa) - Einer der Initiatoren der knapp verlorenen FDP-Mitgliederbefragung, Matthias Nölke, drängt weiter auf einen neuen Kurs der Liberalen. «Das Ergebnis ist ein deutliches Zeichen für die Unzufriedenheit in der Partei», sagte der Kasseler FDP-Kreisvorsitzende am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Parteiführung müsse dies bei ihrem künftigen Agieren in der Ampelregierung berücksichtigen.