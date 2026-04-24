Mitten im Berufsverkehr: Einsatz für die Enten-Retter

Stuttgart (dpa/lsw) - Ausgerechnet im dichten Stuttgarter Berufsverkehr war am Nachmittag eine Entenmutter mit ihren fünf Küken auf Abwegen unterwegs. Wie die Feuerwehr mitteilte, entdeckte ein Rettungswagen zufällig die gefiederte Familie im Schwanenplatztunnel auf der Bundesstraße 14. Die Helfer sicherten die Einsatzstelle mit Blaulicht ab, bis die Feuerwehr mit spezieller Ausrüstung für Tierrettungen anrückte.

Die Einsatzkräfte fingen die Entenküken den Angaben zufolge per Hand ein, die Mutter machten sie mit der Hilfe eines Keschers dingfest. Anschließend wurden die sechs Tiere in einer Transportkiste zu einem Teich in den Unteren Schlossgarten gebracht und frei gelassen. Laut Feuerwehr haben alle das Abenteuer wohlauf überstanden.