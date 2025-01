Mitten im kalten Winter beginnt Hessens heißer Wahlkampf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Turbowahlkampf mitten im Winter läuft auch in Hessen an. Wahlplakate säumen bereits Straßen, Wahlwerbung flutet soziale Medien. Fragen und Antworten zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar in Hessen nach dem Aus der Ampelregierung im November: