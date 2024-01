Mobilität in Frankfurt: Viele sind zufrieden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fußgänger, Radfahrer sowie die Nutzer von Bus und Bahn sind ganz zufrieden mit der Mobilität in Frankfurt. Die einzige Ausnahme sind Autofahrer, bei ihnen überwiegt Unzufriedenheit, wie sich aus dem ADAC-Mobilitätsmonitor 2024 ergibt. Sie monierten vor allem die Parksituation in der Innenstadt inklusive der Höhe der Parkgebühren. Auch von dem Verhalten von E-Scooter- sowie Radfahrern zeigten sie sich genervt. Die Elektroroller waren auch ansonsten nicht gerne gesehen - Radfahrer und Fußgänger gaben sie ebenfalls als Störfaktor an.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Positiv fielen den ÖPNV-Nutzern in Frankfurt dagegen die vielen Haltestellen auf, auch mit der Länge der Wege beim Umsteigen zeigten sie sich überwiegend zufrieden. Nicht glücklich waren sie dagegen vor allem mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis und den Informationen bei Störungen. Auch die Autofahrer hatten bei der Bahn etwas auszusetzen, und zwar in Sachen Pkw-Stellplätze an den Bahnhöfen.

Insgesamt liegt Frankfurt in dem Ranking der 15 größten deutschen Städte im Mittelfeld, und zwar auf Platz sieben. Für die Studie «Mobil in der Stadt» sollten sie die Fortbewegungsmöglichkeiten per Auto, Nahverkehr, Fahrrad und zu Fuß beurteilen. Dabei fiel auf, dass die Frankfurter die Mobilität in ihrer Stadt deutlich besser bewerteten als die Pendler. Generell ging die Zufriedenheit im Vergleich zum ADAC-Mobilitätsmonitor aus dem Jahr 2017 jedoch deutlich zurück.