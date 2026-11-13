Gespräch mit Leo XIV.

Moderator Kerner würde gerne den Papst interviewen

Johannes B. Kerner reiste schon zu Zeiten von Benedikt XVI. zweimal in den Vatikan – ein Gespräch kam aber nicht zustande. Warum ihn ein Interview mit dem Papst immer noch reizt.

Sein Wunschgast wäre der Papst, sagt Kerner. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Sein Wunschgast wäre der Papst, sagt Kerner. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Moderator Johannes B. Kerner würde gerne einmal den Papst interviewen. Schon zu Zeiten des deutschen Papstes Benedikt XVI. sei er zweimal in den Vatikan gereist und habe dessen Privatsekretär Georg Gänswein getroffen, sagte Kerner in der Sendung «Einfach Franzi» mit Franziska van Almsick im baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen. Letztlich vergeblich: Gänswein habe ihn freundlich empfangen, aber klargemacht, «dass das nichts wird».

Heute würde ihn Papst Leo XIV. mit dessen Fröhlichkeit und Freundlichkeit interessieren, erklärte Kerner. Das Amt habe in einer disruptiven Welt etwas Einendes. Und wenn es mit dem Interview nichts wird? «Ich kann, da bin ich demütig genug, auch gut mit dem Gefühl leben, dass es nicht klappt», sagte der 61-Jährige.

Radio Regenbogen gehört zur Audiotainment Südwest – wie auch die Sender RPR1. (Rheinland-Pfalz), BigFM und RockFM.

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