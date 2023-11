Moderne Heizung in jedem vierten hessischen Haushalt

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - In hessischen Haushalten kommen immer häufiger moderne Heizungen zum Einsatz. Der Anteil der unter fünf Jahre alten Heizungen stieg innerhalb von vier Jahren um 10 Prozentpunkte auf 25 Prozent, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Freitag in Berlin mitteilte. In Ein- und Zweifamilienhäusern liegt der Anteil dieses Jahr bei 27,1 Prozent, während in Mehrfamilienhäusern nur in 15,3 Prozent der Wohnungen auf moderne Heiztechnik gesetzt wird. Die Ergebnisse sind Teil der Studie «Wie heizt Hessen?».