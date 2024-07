«Monster-Fahrzeuge» - SUV stellen Städte vor Probleme

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hohe Sitzposition, gute Übersicht, viel Platz und mehr Sicherheitsgefühl: All dies mag auch in Hessen den Erfolg von SUV-Fahrzeugen erklären. Die Nachteile: Sie sind meist schwer, schlucken tüchtig Sprit und benötigen oft viel Platz. Das stellt zahlreiche Städte zunehmend vor Probleme.

Die Deutsche Umwelthilfe spricht von «Monster-Fahrzeugen». Sie hat in 150 deutschen Städten, darunter 13 in Hessen, höhere Parkgebühren und Parkbeschränkungen für SUV beantragt, unter Verweis auch auf Paris, wo das Parken für Stadtgeländewagen bald drastisch verteuert werden soll.

Laut dem TÜV-Verband werden Autos «immer größer, breiter und schwerer». Das erschwere vor allem in Deutschlands Großstädten «eine ausgewogene Gestaltung des Verkehrsraumes, da gleichzeitig der Fahrzeugbestand immer weiter wächst und andere Verkehrsmittel wie Fahrräder und E-Scooter mehr Platz benötigen».

Bald drastisch höhere Parkgebühren für SUV in Paris?

Umwelthilfe beantragt in 13 Städten höhere SUV-Parkgebühren

Auch auf deutschen Straßen gebe es immer mehr «Monster-Fahrzeuge», beklagt die Deutsche Umwelthilfe. Jetzt will sie Städte in ganz Deutschland dazu bringen, mit schärferen Regeln umzusteuern.

Sollten SUV «nicht in einen markierten öffentlichen Parkplatz passen beziehungsweise die Parkflächenmarkierung deutlich überschreiten, ist das Parken an dieser Stelle nicht möglich», betont die Kommune. «Im Zweifel muss das Fahrzeug an einem anderen Ort geparkt werden, der für solche Abmessungen besser geeignet ist.»