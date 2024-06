Mord an Stewardess: Sohn als Zeuge vor Gericht

Wuppertal (dpa) - Über 17 Jahre nach dem Mord an einer Stewardess in Velbert bei Essen hat der Sohn des Opfers im Mordprozess ausgesagt. Der 31-jährige Unternehmensberater war Schüler und 14 Jahre alt, als er die Leiche seiner Mutter entdeckte. Als mutmaßlicher Auftragskiller steht ein Bekannter seines Vaters in Wuppertal vor dem Landgericht. Er soll die Flugbegleiterin im Auftrag des Vaters getötet haben, weil sie sich von ihm getrennt hatte. Der Vater hatte sich kurz nach dem Mord im hessischen Bensheim erschossen.

«Hallo Mama, bin wieder da», habe er am Tattag gerufen, als er aus der Schule nach Hause kam. Dann habe er seine Mutter mit einem Gürtel um den Hals in einer riesigen Blutlache auf der Seite liegen sehen und sofort den Notruf gerufen.

16 Jahre nach Mord an Stewardess: Festnahme in Hessen

Im «Cold Case» Claudia K. - einer vor fast 16 Jahren in Velbert ermordeten Stewardess - schließen die Ermittler einen Auftragsmord nicht mehr aus. Ein Bekannter ihres Ehemanns sitzt nun unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte bestreitet die Tat. Er habe den wahren Mörder zwar zum Tatort gebracht - sei dabei aber völlig ahnungslos gewesen und habe nichts von dessen Mordabsicht gewusst. Der Bekannte des Ehemanns war im vergangenen Jahr in Hessen festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

An der Kleidung der Toten waren 2007 mehrere Hautschuppen sichergestellt worden. Claudia K. war am 1. Februar 2007 mit einem schweren Gegenstand in ihrer Wohnung erschlagen worden. Als der ungeklärte Mordfall, der «Cold Case», von Ermittlern aufgerollt wurde, konnten dank neuer Methoden bei der DNA-Analyse die Hautschuppen an der Leiche dem 58-Jährigen zugerechnet werden.