16 Schüsse

Mordversuch mit Maschinenpistole? Urteil erwartet

Nach Schüssen mit einer Maschinenpistole in Göppingen wird das Urteil gegen einen 35-Jährigen erwartet. Die Anklage wirft ihm versuchten Mord in vier Fällen vor.

Der Mann steht wegen versuchten Mordes vor Gericht. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Der Mann steht wegen versuchten Mordes vor Gericht. (Archivbild)

Ulm (dpa) - Rund zehn Monate nach Schüssen auf mehrere Menschen in Göppingen wird am Dienstag (ab 14.00 Uhr) im Landgericht Ulm das Urteil gegen einen 35-Jährigen erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem versuchten Mord in vier Fällen vor. Der Iraker hatte zum Prozessauftakt im November geschwiegen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Mann soll Mitte Mai nahe einer Asylunterkunft bei einem Streit einen 24-Jährigen mit einer Maschinenpistole schwer verletzt haben. Laut Anklage hielt ein ebenfalls bewaffneter Begleiter des 35-Jährigen das Opfer fest, als sich ein Schuss löste. Die Kugel traf den Mann in die Brust, durchschlug eine Rippe und verletzte die Lunge.

Laut Anklage fielen 16 Schüsse

Trotz der schweren Verletzung gelang dem 24-Jährigen gemeinsam mit drei Bekannten im Alter von 18 bis 20 Jahren die Flucht. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen insgesamt 16 Schüsse auf die Gruppe abgegeben haben, sie jedoch nicht getroffen haben. Die vier jungen Männer versteckten sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft im hohen Gras an der B10, die Schützen brachen die Verfolgung ab.

Zehn Tage nach der Tat nahmen Ermittler den Verdächtigen in Esslingen fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Laut Anklage war der Mann bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten verurteilt worden und erst kurz vor der Tat aus dem Gefängnis entlassen worden. Sein mutmaßlicher Begleiter ist weiterhin flüchtig.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mordversuch mit Maschinenpistole? Angeklagter schweigt
Prozess

Mordversuch mit Maschinenpistole? Angeklagter schweigt

Ein 34-Jähriger soll mit einer Maschinenpistole auf mehrere Männer geschossen und einen schwer verletzt haben. Das Motiv ist unklar. Vor Gericht schweigt der mutmaßliche Schütze - noch.

26.11.2025

Mann nach Schüssen wegen versuchten Mordes angeklagt
Auf offener Straße

Mann nach Schüssen wegen versuchten Mordes angeklagt

Mit einer Maschinenpistole soll ein Mann in Göppingen auf vier Männer geschossen haben. Einer wird lebensgefährlich verletzt. Was die Ermittler dem Verdächtigen vorwerfen – und was noch ungeklärt ist.

02.10.2025

Anklage nach tödlichen Schüssen in Göppinger Bar erhoben
17-Jähriger angeklagt

Anklage nach tödlichen Schüssen in Göppinger Bar erhoben

Monatelang suchten die Ermittler nach einem Mann, der in einer Göppinger Bar auf drei Männer geschossen haben soll. Nun hat die Staatsanwaltschaft den 17-Jährigen angeklagt.

15.05.2025

Männer wegen Schüssen nach Disco-Streit verurteilt
Gericht

Männer wegen Schüssen nach Disco-Streit verurteilt

An einer Tankstelle in Konstanz fallen Schüsse. Ein Mann wird getroffen. Vorausgegangen war ein Streit in einer Disco. Nun ist das Urteil in dem Prozess gefallen.

17.02.2025

Landgericht Tübingen

Mordversuch aus Faszination? Urteil erwartet

Drei Mal soll er mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen haben. Laut Staatsanwaltschaft stehen Tötungsfantasien hinter der Tat. Nun wird das Urteil gegen einen 25-Jährigen erwartet.

19.05.2023