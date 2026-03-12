Motorradfahren - schön aber gefährlich
Was der ADAC zum Saisonstart empfiehlt und was über das Unfallrisiko auf zwei Rädern bekannt ist.
Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum Auftakt der Motorradsaison appelliert der ADAC an alle Bikerinnen und Biker, umsichtig und verantwortungsbewusst zu fahren. Motorradfahrer sollten sich zunächst auf kürzeren Strecken wieder mit ihrer Maschine vertraut machen, rät der Verkehrsclub. «Denn: Motorradfahren ist mental und körperlich anstrengend. Das kann im Straßenverkehr schnell gefährlich werden.»
Zu einer sicheren Fahrweise gehöre zudem das defensive und vorausschauende Fahren. «Riskante Überholmanöver und zu enge Kurvenfahrten sollten vermieden werden.» Motorradfans, die nach mehrjähriger Pause wieder auf das Zweirad steigen möchten, empfiehlt der ADAC, die Fahrpraxis in geeigneten Motorradtrainings aufzufrischen.
Höchste Risikostufe
Vorsicht ist angebracht, denn Statistiken belegen auch für Hessen, dass Motorradfahren nicht nur schön, sondern auch gefährlich ist. Das Risiko, bei einem Motorradunfall zu sterben, ist laut Statistischem Landesamt mehr als doppelt so hoch wie bei allen Verkehrsteilnehmern zusammen.
Von je 100 Unfällen mit Personenschaden im Jahr 2024 kamen 2,2 Menschen auf einem Motorrad ums Leben. Bei allen anderen Fahrzeugen waren es nur 1,0 Getötete pro 100 Unfälle.
Im Jahr 2024 zählten die Statistiker in Hessen 1.926 Unfälle mit Personenschaden auf Motorrädern. 41 dieser Unfallopfer starben. «Das höchste Risiko, durch einen Straßenverkehrsunfall zu sterben, hatten Motorradfahrende», berichtete das Statistische Landesamt über das Jahr 2024.