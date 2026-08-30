Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt
Bei einem Überholmanöver kracht ein Motorradfahrer frontal gegen ein entgegenkommendes Auto - und durchschlägt dabei die Windschutzscheibe. Der Mann kommt per Hubschrauber ins Krankenhaus.
Hasselroth (dpa/lhe) - Bei einem Überholmanöver auf einer Kreisstraße im Main-Kinzig-Kreis ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 26-Jährige war von Hasselroth in Richtung Gründau unterwegs, als er in einem kurvigen Bereich einen Wagen überholte und mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammenstieß. Laut der Polizei Südosthessen wurde der Mann von seiner Maschine geschleudert und durchschlug die Windschutzscheibe des Autos. Anschließend sei er schwer verletzt am Boden liegen geblieben.
Der 26-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße wurde am Samstagabend für die Dauer der Rettungsarbeiten und Bergung der Unfallfahrzeuge etwa zwei Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.